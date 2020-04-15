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15 апреля • обновлено в 17:31
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Зеленский призвал украинцев оставаться дома на Пасху

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Президент Владимир Зеленский призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, так как массовое скопление людей во время богослужений создает идеальную среду для распространения коронавируса.

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Вместе с тем, президент заявил, что каждый украинец в эти дни должен осознавать, что несет ответственность не только за себя, но и за других. Об этом шла речь на совещании по противодействию распространению COVID-19, говорится на сайте президента.

"Скопление людей на праздники, на богослужениях – сегодня самое опасное, что только может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен осознавать, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и окружающих людей", – заявил Зеленский.

"Это прямой способ заражения": Зеленский призвал украинцев оставаться дома на Пасху

Кроме того, на совещании политики допустили вероятность того, что перед пасхальными праздниками могут возникать различные провокации с призывами нарушать карантин. Помимо этого было отмечено, что в ближайшие недели украинские больницы получат отечественные аппараты ИВЛ, которые соответствуют стандартам импортируемого оборудования.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за сознательного игнорирования карантина братией контролируемой УПЦ МП Киево-Печерской лавры главная православная святыня Украины превратилась в настоящий эпицентр эпидемии коронавируса в Киеве.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Когда читаешь запреты Кабмина на время карантина, понимаешь, что это какой-то гей-парад.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Украинские полицейские - начеку. Если на улице кто-то убил или ограбил, они тут же составляют протокол о нарушении правил карантина.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-УПЦ МП заявила, что не будет во время карантина закрывать храмы на Пасху. -Они бы еще перед входом в храмы плакаты повесили «Добро пожаловать на тот свет!»
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