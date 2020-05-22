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22 мая • обновлено в 15:52
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Зеленский призвал украинцев не забывать о вакцинации и предупредил о возможных вспышках

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность вакцинации во время пандемии коронавируса (COVID-19).

Об этом глава государства сообщил на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции, передает пресс-служба Офиса президента.

"Несмотря на эпидемию коронавируса, вакцинация детей против кори, столбняка и других болезней не прекращалась... Но сейчас количество вакцинаций уменьшилось на 20%. И это может привести к вспышке этих заболеваний в ближайшем будущем. Министерство здравоохранения будет призывать родителей не игнорировать прививки", – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

На совещании Зеленский указал на важность вакцинации.

"Важно, чтобы вы донесли это до людей. Ведь корь, столбняк, туберкулез – настолько же тяжелые болезни, не менее опасные, чем коронавирусная инфекция. Нужно объяснить украинцам, что вакцинация важна и сейчас", – добавил гарант.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро пятницы, 22 мая, в Украине официально подтверждено 20 148 случаев COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
прививка прививка от кори
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