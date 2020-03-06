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6 марта • обновлено в 09:04
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Зеленский призвал украинцев не ездить за границу из-за коронавируса

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев как можно меньше ездить за границу из-за распространения в мире эпидемии коронавируса COVID-19.

С соответствующей просьбой он обратился во время встречи с эвакуированными гражданами, которые отбыли двухнедельный карантин в санатории Нацгвардии в поселке Новые Санжары на Полтавщине (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"По сравнению с очень многими странами Европы у нас наименьшее количество этих случаев, и мы это контролируем", – сказал глава государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент также отметил, что гражданам, которые отбыли обсервацию, лучше пока оставаться дома. Кроме этого, он выразил надежду, что в целом все украинцы будут больше отдавать предпочтение внутреннему туризму.

"Сейчас то время, когда туризмом можно заниматься внутри нашей страны. У нас прекрасная страна, у нас много мест, где можно нормально отдохнуть некоторое время, пока эта история вирусная пройдет. А она обязательно пройдет", – подчеркнул Зеленский.

Смотрите момент на видео 05:15

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новых Санжарах Полтавской области 5 марта закончился двухнедельный карантин у граждан, которых 20 февраля эвакуировали из-за коронавируса из Китая. При этом на Полтавщину с рабочим визитом, а также чтобы встретить выписанных пациентов из санатория Нацгвардии, прибыл президент Владимир Зеленский.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
вирус туризм
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
епсель,и шо ,а как жаж письдрысь?!?,а хотя бы тэрмаз можно?
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
ДБ
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ВОТ ТАК ЗРАДА!!! А за шо тогда стоял майдан??? Кто тогда захватит у украинский заробитчан,их святую работу :-- мыть унитазы??? Так они могут и потерять свою нишу в Европе...
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