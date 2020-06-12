Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев более серьезно относится к эпидемии COVID-19 из-за роста числа больных коронавирусом второй день подряд.

Как сообщает пресс-служба президента, на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 Зеленский заявил, что решение об ужесточении карантина примут после выяснения причины увеличения числа больных. Он может наблюдаться из-за увеличения количества тестирований.

По словам президента, за сутки в среднем проводится около 20000 ПЦР и ИФА-тестов.

Зеленский призвал украинцев надеть маски и не быть легкомысленными Пресс-служба Офиса президента

В то же время министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил и увеличение количества обращений с симптомами коронавируса, случаев пневмонии и госпитализации с признаками болезни.

Пока решение об ужесточении карантина не приняли, президент попросил украинцев быть менее легкомысленными.

"Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина", – сказал Зеленский.

На совещании также сообщили, что сегодня, кроме столицы, еще девять регионов Украины не готовы переходить к следующему этапу смягчения карантина. Это Киевская, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена Зеленского заразилась коронавирусом.