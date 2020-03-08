Главная Новости
8 марта • обновлено в 12:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Зеленский признался, что сам придумал карантин для Скалецкой в Санжарах

2.6т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский лично предложил на тот момент министру здравоохранения Зоряне Скалецкой остаться в обсервации с эвакуированными из Уханя украинцами в Новых Санжарах.

Об этом сам глава государства рассказал в интервью The Guardian. "Это был ее выбор, но предложил это я", – заявил Зеленский.

Издание отмечает, что после этой фразы Зеленский улыбнулся так, что стало понятно, что он дал Скалецкой небольшой выбор.

Зеленский и Скалецкая в Санжарах

Зеленский и Скалецкая в Санжарах

Отметим, 5 марта президент лично приехал в Новые Санжары, где поприветствовал украинцев и аргентинцев, которые две недели находились в обсервации из-за эпидемии коронавируса. Отправленную днем ранее в отставку министра Скалецкую Зеленский крепко обнял.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Зоряна Скалецкая Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
19
8
Смешно
0
Интересно
7
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги