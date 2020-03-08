Зеленский признался, что сам придумал карантин для Скалецкой в Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский лично предложил на тот момент министру здравоохранения Зоряне Скалецкой остаться в обсервации с эвакуированными из Уханя украинцами в Новых Санжарах.

Об этом сам глава государства рассказал в интервью The Guardian. "Это был ее выбор, но предложил это я", – заявил Зеленский.

Издание отмечает, что после этой фразы Зеленский улыбнулся так, что стало понятно, что он дал Скалецкой небольшой выбор.

Зеленский и Скалецкая в Санжарах

Отметим, 5 марта президент лично приехал в Новые Санжары, где поприветствовал украинцев и аргентинцев, которые две недели находились в обсервации из-за эпидемии коронавируса. Отправленную днем ранее в отставку министра Скалецкую Зеленский крепко обнял.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина 20 февраля организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.

На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы.

На карантин их привезли в Новые Санжары Полтавской области. Там вспыхнули массовые протесты напуганного населения.

Спустя две недели после громкого конфликта, президент Владимир Зеленский заявил, что коронавирус объединил украинцев.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!