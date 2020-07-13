Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему офицеру Матвееву

Тимур Григоренко Общество 13:09, 13.07.2020 Обновлено: 13:46, 13.07.2020

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" украинскому офицеру Тарасу Матвееву, который погиб на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. Соответствующий указ глава государства подписал 13 июля 2020 года.

"За героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Матвееву Тарасу Тарасовичу – младшему лейтенанту (посмертно)", – говорится в документе.

Указ президента

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в зоне проведения ООС под вражескими обстрелами погиб украинский военный, младший лейтенант Тарас Матвеев из Жидачевского района Львовской области.

Позже выяснились детали героической смерти офицера Матвеева на Донбассе.

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