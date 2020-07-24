Зеленский присвоил бойцам ВСУ государственные награды: ОП опубликовал список

Кирилл Лютый Общество 01:32, 25.07.2020

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами украинских военнослужащих.

Как сказано на сайте президента, в указе №290 Зеленский постановил наградить бойцов за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Речь идет об орденах Богдана Хмельницкого 3-й степени и "За мужество" 3-й степени, а также медалях "За военную службу Украине" и "Защиту Отечества".

Как писал OBOZREVATEL, также Зеленский назначил пожизненные стипендии участникам Второй мировой войны и тем, кто подвергся преследованиям за правозащитную деятельность.

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