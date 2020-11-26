Зеленский принял участие в церемонии прощания с умершим от COVID-19 директором КБ "Южное". Фото

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область принял участие в церемонии прощания с генеральным директором конструкторского бюро "Южное" им. Янгеля Александром Дегтяревым, который умер от COVID-19.

Как сообщается на сайте главы государства, церемония состоялась во Дворце культуры машиностроителей в Днепре (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Зеленский возложил цветы к гробу умершего и выразил соболезнования его родным.

Президент сказал, что смерть Дегтярева – это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира.

"Глава государства инициировал присвоение Александру Дегтяреву звания Героя Украины посмертно", – говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил важность развития космической отрасли Украины. По его словам, в последние годы этой области уделялось слишком мало внимания.

В церемонии приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

Зеленский возложил цветы к гробу умершего president.gov.ua

Также президент выразил соболезнования родным Дегтярева president.gov.ua

Инициировано присвоение Дегтяреву звание Героя Украины посмертно president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Дегтярев умер от последствий коронавирусной болезни.

Выдающегося 69-летнего аэрокосмического конструктора, академика Национальной академии наук не стало 24 ноября.