Зеленский принял участие в церемонии прощания с умершим от COVID-19 директором КБ "Южное". Фото
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область принял участие в церемонии прощания с генеральным директором конструкторского бюро "Южное" им. Янгеля Александром Дегтяревым, который умер от COVID-19.
Как сообщается на сайте главы государства, церемония состоялась во Дворце культуры машиностроителей в Днепре (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Зеленский возложил цветы к гробу умершего и выразил соболезнования его родным.
Президент сказал, что смерть Дегтярева – это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира.
"Глава государства инициировал присвоение Александру Дегтяреву звания Героя Украины посмертно", – говорится в сообщении.
Также Зеленский отметил важность развития космической отрасли Украины. По его словам, в последние годы этой области уделялось слишком мало внимания.
В церемонии приняли участие глава Офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Дегтярев умер от последствий коронавирусной болезни.
Выдающегося 69-летнего аэрокосмического конструктора, академика Национальной академии наук не стало 24 ноября.