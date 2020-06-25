Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатье. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, которая пострадала от наводнений.

Об этом сообщило официальное интернет-представительство главы государства на своем сайте. Также на странице Офиса президента в Facebook уже появилось видео с места событий (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, Зеленский совершил облет территорий, пострадавших от стихийного бедствия, и ознакомился с ходом ликвидации чрезвычайной ситуации.

Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатье Сайт президента

Президенту доложили, что по состоянию на утро 25 июня интенсивность осадков на территории западных областей уменьшилась, а уровень воды падал. Максимальные уровни воды уже пройдены на территории Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей, на Закарпатье ситуация нормализовалась.

В то же время самой сложной ситуация все еще оставалась в 15 районах Ивано-Франковщины, трех районах Закарпатья и одном районе Львовщины.

Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатье Сайт президента

После облета президент посетил поселок Ланчин – один из наиболее пострадавших. Он ознакомился с работой спасателей и расспросил жителей об их насущных потребностях.

По словам главы ОТГ, для ликвидации последствий непогоды понадобится около 16 млн грн. Он отметил, что на первоочередные работы надо около 10 дней, а полностью привести поселок в порядок удастся только к концу лета.

"Мы поддерживаем, мы сразу выделили деньги на все такие места. И далее, пожалуйста, работайте, чтобы люди не ждали из-за бюрократических схем. Деньги пошли. Сейчас самое главное – помочь людям", – сказал Зеленский.

Местное издание "Галка" уточнило, что президент в Ивано-Франковск прилетел самолетом, а в Ланчин – вертолетом.

Позже в эфире одного из телеканалов Зеленский пообещал новое жилье и финансовую помощь пострадавшим от наводнений.

Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатье Галка

Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатье Галка

Зеленский прилетел на затопленное Прикарпатье Галка

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