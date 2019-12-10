Главная Новости
10 декабря • обновлено в 15:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Зеленский пригласил в Киев пропагандистов Путина: они ответили

Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев представителей российских СМИ, с которыми общался в рамках встречи лидеров "норманнской четверки" в Париже 9 декабря.

Об этом заявила топ-пропагандистка Кремля, главный редактор RT Маргарита Симоньян. Такой новостью, не скрывая радости, она поделилась в своем Telegram-канале.

"Вчера наши журналисты – Илья Петренко (RT) и Илона Руднева (РИА) – спросили Зеленского: "Как могут российские журналисты приехать в Киев, если им запрещен въезд в Украину? Сегодня Зеленский пригласил Илону в Киев вместе с другими журналистами", – написала она.

Новости
"Зробіть це, пане!" Пропагандистка Путина внезапно обратилась к Зеленскому на украинском языке

Симоньян и Зеленский

Симоньян и Зеленский

По ее словам, глава Украины пообещал представителям кремлевских пулов "все показать".

"Приглашение приняли. Ждите репортажей", – иронично подчеркнула Симоньян.

Позже на призыв Зеленского ответила и спикер МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в Facebook она поинтересовалась, действительно ли представителей росСМИ пустят в Украину.

Скриншот

Скриншот

"Раскрою тайну, что российских журналистов не пускают на территорию Украины. Разворачивают на границе, задерживают и депортируют, не выпускают из самолета. Не пустили даже тех, кто прилетел не "ножками и ручками" походить по Киеву, а на проходившую там конференцию ОБСЕ... Они бы и ножками и глазками, но СБУ не пускает, охраняя "то, что там происходит" от российского эфира", – язвительно написала рупор Кремля.

А также добавила, мол, если Зеленский серьезно "сделает что-то "не в теории, а на практике и в конкретные сроки" – реализует свое приглашение российским журналистам, то они охотно согласятся взять у него интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, политологи, эксперты, журналисты и активисты называют переговоры Путина и Зеленского в Париже почти что историческими.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Дина Баронова
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
129
14
Смешно
4
Интересно
22
Печально
24
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Дерьмом знатно обольем. Пусть почувствуют себя как на рассеи.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кклы, мы вас накажем, кара неизбежна...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а что не так Симонян написала? почему она рупор Кремля? она журналист, профессиональный журналист, ваши только поучиться у нее могут...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Он Алекс
Он Алекс
Zhikharev Dmitry, Профессиональный журналист ???? Ахахахахаха, ну ты смешное )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги