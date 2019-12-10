Зеленский пригласил в Киев пропагандистов Путина: они ответили

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил в Киев представителей российских СМИ, с которыми общался в рамках встречи лидеров "норманнской четверки" в Париже 9 декабря.

Об этом заявила топ-пропагандистка Кремля, главный редактор RT Маргарита Симоньян. Такой новостью, не скрывая радости, она поделилась в своем Telegram-канале.

"Вчера наши журналисты – Илья Петренко (RT) и Илона Руднева (РИА) – спросили Зеленского: "Как могут российские журналисты приехать в Киев, если им запрещен въезд в Украину? Сегодня Зеленский пригласил Илону в Киев вместе с другими журналистами", – написала она.

Симоньян и Зеленский

По ее словам, глава Украины пообещал представителям кремлевских пулов "все показать".

"Приглашение приняли. Ждите репортажей", – иронично подчеркнула Симоньян.

Позже на призыв Зеленского ответила и спикер МИД РФ Мария Захарова. На своей странице в Facebook она поинтересовалась, действительно ли представителей росСМИ пустят в Украину.

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"Раскрою тайну, что российских журналистов не пускают на территорию Украины. Разворачивают на границе, задерживают и депортируют, не выпускают из самолета. Не пустили даже тех, кто прилетел не "ножками и ручками" походить по Киеву, а на проходившую там конференцию ОБСЕ... Они бы и ножками и глазками, но СБУ не пускает, охраняя "то, что там происходит" от российского эфира", – язвительно написала рупор Кремля.

А также добавила, мол, если Зеленский серьезно "сделает что-то "не в теории, а на практике и в конкретные сроки" – реализует свое приглашение российским журналистам, то они охотно согласятся взять у него интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, политологи, эксперты, журналисты и активисты называют переговоры Путина и Зеленского в Париже почти что историческими.

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