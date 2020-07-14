Ещё одно.

Что меня обескуражило.

Президент.

Только после 10 утра выезжает из дома на работу. А учитывая, что его время в пути из Кончи до Банковой составляет не менее 30 минут, то реально трудиться он начинает ближе 11 утра.

Попробую перевести это на язык бизнеса.

В глубоко проблемной компании, акционеры выбрали нового управляющего.

В компании.

Где безбожно воруют.

Где бардак с кадрами.

Где каждый день новое ЧП.

Где нет даже самого необходимого.

Где живут только благодаря кредитам.

Так вот.

Управляющий этой компании приезжает ежедневно на работу:

– нет, не в 7 утра.

– нет, не в 8 утра.

– нет, не в 9 утра.

– и даже не на десять.

Он приезжает на работу на два часа позже всех сотрудников компании. Позже всех тех, кто его избрал управляющим.

Скажу честно.

Позволять себе приезжать на работу к 10 я стал лишь тогда, когда наша Компания крепко стала на ноги.

У нас нет кредитов.

У нас нет долгов.

У нас нет войны.

У нас нет ЧП.

Но с приходом кризиса, мой рабочий день и рабочая неделя опять перестали иметь какие-то чёткие границы.

Волка ноги кормят.

А если волк ещё и в ответе за всю стаю.

А если волк обещал стае золотые горы.

А если волк за год ничего толком не сделал. ￼￼

То работать волку надо в разы больше.

Сорри..

Но в стране, где большинство акционеров *б*шат с 9 утра и до глубокого вечера подтягиваться на рабочее место ближе к обеду – это абсурд.

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