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29 декабря • обновлено в 21:18
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Зеленский приехал в "Борисполь": опубликованы первые фото

1.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь" для встречи украинских пленных, которых "вытащили" из "Л/ДНР".

"Ожидая самолет с освобожденными украинцами, президент Украины общается с их семьями", – сообщила пресс-служба ОП.

Примерно на 21:30 в аэропорту также состоится брифинг президента.

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Зеленский в "Борисполе"

Зеленский в "Борисполе"

Офис президента

Зеленский в "Борисполе"

Зеленский в "Борисполе"

Офис президента

Зеленский в "Борисполе"

Зеленский в "Борисполе"

Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Обмен пленными
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Борисполь
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