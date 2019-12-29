Зеленский приехал в "Борисполь": опубликованы первые фото

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь" для встречи украинских пленных, которых "вытащили" из "Л/ДНР".
"Ожидая самолет с освобожденными украинцами, президент Украины общается с их семьями", – сообщила пресс-служба ОП.
Примерно на 21:30 в аэропорту также состоится брифинг президента.
Зеленский в "Борисполе"
Офис президента
Зеленский в "Борисполе"
Офис президента
Зеленский в "Борисполе"
Офис президента
Как писал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.
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