Зеленский приехал в "Борисполь": опубликованы первые фото

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь" для встречи украинских пленных, которых "вытащили" из "Л/ДНР".

"Ожидая самолет с освобожденными украинцами, президент Украины общается с их семьями", – сообщила пресс-служба ОП.

Примерно на 21:30 в аэропорту также состоится брифинг президента.

Зеленский в "Борисполе" Офис президента

Зеленский в "Борисполе" Офис президента

Зеленский в "Борисполе" Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, главным приоритетом Украины остается окончательное освобождение всех граждан государства в формате "всех на всех". Глава МИД Вадим Пристайко рассказал, что продолжатся переговоры с РФ по этому вопросу.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!