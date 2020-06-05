Зеленский предупредил украинцев о "невидимой угрозе" из-за нового всплеска COVID-19

Общество 15:26, 5.06.2020 Обновлено: 16:00, 5.06.2020

Президента Украины Владимира Зеленского встревожили данные о росте третий день подряд подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Их озвучил 5 июня на совещании относительно противодействия распространению коронавируса премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

Зеленский предупредил украинцев о "невидимой угрозе" из-за нового всплеска COVID-19
president.gov.ua

В правительстве предупредили, что в случае продолжения такой тенденции смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации.

"Надо напоминать людям, что беспечность в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью сложно. Невидимая опасность – хуже всего, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", – подчеркнул Зеленский.

Кабмин пока не стал изменять график смягчения карантина, но если эпидемиологическая ситуация ухудшится, его могут пересмотреть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 5 июня стартовал очередной этап ослабления карантина.

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