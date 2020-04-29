Зеленский предупредил о вспышке COVID-19 после майских праздников и обратился к Минздраву

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения во время майских праздников не уменьшать количество тестирований на коронавирус.

Об этом он сообщил на ежедневном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, говорится на сайте пресс-службы главы государства. По его словам, это необходимо для того, чтобы не получить вспышку COVID-19 после праздников и выходных.

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"В выходные и праздники количество тестов должно быть таким же, как и в будни, чтобы на следующий день после праздников мы не "теряли" новых больных, а после не получали вспышки. Своевременное выявление инфекции – это и помощь самому пациенту, и предотвращения распространения болезни. В этом году праздники действительно требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей. Но это делается только для того, чтобы мы все могли радоваться праздникам в последующие годы", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский предупредил о вспышке COVID-19 после майских праздников president.gov.ua

Он напомнил, что сейчас в Украине количество больных за сутки до сих пор превышает количество тех, кто выздоровел, а потому продолжается рост количества больных на COVID-19. Так, за минувшие сутки было зафиксировано 456 новых случаев, 111 человек – выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский поручил правительству открыть рынки, работа которых была приостановлена из-за введения карантина во время эпидемии COVID-19.

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