Главная Новости
29 апреля • обновлено в 14:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Зеленский предупредил о вспышке COVID-19 после майских праздников и обратился к Минздраву

2.4т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство здравоохранения во время майских праздников не уменьшать количество тестирований на коронавирус.

Об этом он сообщил на ежедневном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, говорится на сайте пресс-службы главы государства. По его словам, это необходимо для того, чтобы не получить вспышку COVID-19 после праздников и выходных.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"В выходные и праздники количество тестов должно быть таким же, как и в будни, чтобы на следующий день после праздников мы не "теряли" новых больных, а после не получали вспышки. Своевременное выявление инфекции – это и помощь самому пациенту, и предотвращения распространения болезни. В этом году праздники действительно требуют соблюдения правил как от власти, так и от людей. Но это делается только для того, чтобы мы все могли радоваться праздникам в последующие годы", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский предупредил о вспышке COVID-19 после майских праздников

Зеленский предупредил о вспышке COVID-19 после майских праздников

president.gov.ua

Он напомнил, что сейчас в Украине количество больных за сутки до сих пор превышает количество тех, кто выздоровел, а потому продолжается рост количества больных на COVID-19. Так, за минувшие сутки было зафиксировано 456 новых случаев, 111 человек – выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский поручил правительству открыть рынки, работа которых была приостановлена из-за введения карантина во время эпидемии COVID-19.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
7
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9866.

    Вылечились: 1103. Умерли: 250.

  • В мире заболели уже более 3,1 миллиона человек, погибли – почти 220 тысяч.

  • Врачи назвали простой способ профилактики коронавируса: хватит 10 минут.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

  • В МОЗ рассказали, кто из украинцев чаще умирает от коронавируса.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги