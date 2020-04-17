Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина еще не достигла пика заболеваемости коронавирусом, и нужно быть осторожными в связи с Пасхальными и майскими праздниками.

По словам главы государства, карантин в Украине временный, но очень важный. Об этом он сообщил на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба президента.

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"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин – временный, но очень важный. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и объяснения – это очень важно в такое сложное время", – отметил президент.

Владимир Зеленский

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных. Этот показатель значительно ниже, чем среднемировой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что более 90% сетей аптек и магазинов в Украине обеспечены средствами защиты. По его словам, комиссии по проверке больниц в регионах показали, что несмотря на хорошую статистику от местной власти у медиков есть немало проблем. В частности, речь идет о поставках некоторых лекарств, а также о решении транспортных вопросов и питание врачей. Особенно тех, которые остаются ночевать в медучреждениях из-за эпидемии.

В правительстве сообщили, что деньги на эти услуги были выделены. А обеспечить предоставление указанных услуг должна местная власть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, поскольку массовое скопление людей во время богослужений создает идеальную среду для распространения коронавируса.