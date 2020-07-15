Зеленский поздравил воинов и призвал бороться за мир в Украине на ее условиях

В День украинских миротворцев президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных, которые помогают сохранить мир в десятках стран планеты.

Текст поздравления опубликовал Telegram-канал Офиса президента. В нем сказано, что воин, который берет в руки оружие, чтобы защищать мир, а не нарушать его, – одна из самых благородных профессий в мире.

“Профессия, которая требует мужества, выдержки и искреннего стремления к миру. Профессия, которая позволяет понять: где бы ни была война, в каком бы уголке Земли она не произошла, какими бы причинами ни обусловливалась – это всегда страшная трагедия, противорещая человеческой природе”, – сказано в сообщении.

Глава государства отметил, что украинские бойцы участвовали в миротворческих операциях по всему миру, получив искреннюю благодарность не только от своего народа, но и от многих народов планеты.

“Сегодня в мире нуждается Украина. В мире на условиях Украины. Это главное, за что мы боремся - на дипломатическом фронте, в зоне проведения ООС. Сегодня мы не только чествуем воинов, которые поддерживают мир. Сегодня каждый из нас должен стать хотя бы немного миротворцем. Понять, что без мира невозможно настоящее благосостояние, настоящее развитие, настоящая жизнь. С праздником вас, дорогие миротворцы! Слава Украине!” – сказано в поздравлении.

Зеленский поздравил украинских миротворцев с профессиональным праздником (Telegram-канал Офиса президента)

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 15 июля, отмечается День украинских миротворцев. Праздник был учрежден 21 мая 2013 года постановлением Верховной Рады № 292-VII. Целью праздника было чествование мужества, верности присяге участников миротворческих операций и памяти миротворцев, погибших при исполнении обязанностей.