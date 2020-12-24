Зеленский поздравил украинцев с Рождеством и напомнил о масках

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, христиан западного обряда, с Рождеством Христовым.

Видео поздравления опубликовала пресс-служба главы государства. Зеленский пожелал веселых и здоровых праздников.

"Я сердечно поздравляю граждан Украины и миллионы людей во всем мире, которые отмечают в эти дни величественный праздник Рождества Христова. Всех, кто соберется сегодня в кругу родных и дорогих людей, чтобы провести сочельник и встретить первую звезду на вечернем небе", – сказано в поздравлении.

Зеленский отметил, что рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят.

Президент пожелал, чтобы они наполнили сердца украинцев, особенно теперь – когда завершается год, полный тяжелых испытаний.

"Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лице наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины", - сказал глава государства.

Он также пожелал украинцам, чтобы с Рождеством в каждую семью пришло согласие, в каждый дом – достаток, а на украинскую землю – тысячелетний мир и процветание.

"Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное – здоровых рождественских праздников!" – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 25 декабря, страны Европы, которые преимущественно являются католическими, будут отмечать Рождество Христово. В этом году празднования пройдут в значительных ограничениях и запретах из-за пандемии коронавируса (COVID-19).