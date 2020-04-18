Президент Владимир Зеленский призвал украинцев найти позитив во время пребывания на карантине из-за коронавируса COVID-19, потому что Пасха – праздник радости.

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Об этом глава государства заявил в своем поздравлении с праздником, видео которого опубликовано на его странице в Facebook (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Пасха – это победа жизни над смертью. Это праздник радости, поэтому давайте в сегодняшней ситуации найдем позитив. Мы возвращаемся к традициям наших предков, у которых не было супермаркетов или доставки через интернет. В этом году каждая хозяйка может испечь домашнюю паску, каждый хозяин может сделать мясные вкусности", – сказал он.

Зеленский призвал украинцев оставаться в этот праздник дома.

"Чтобы наши родители жили дольше, чтобы наши дети были счастливы, чтобы любимые люди были всегда рядом, чтобы в Украине все было хорошо. И чтобы все мы были живы и здоровы. Пусть в этом нам Бог помогает. А мы – поможем Богу. Остаемся дома", – отметил глава президент.

Напомним, что воскресенье, 19 апреля 2020 года, православные в Украине будут отмечать великий праздник – Пасху, или Воскресение Христово. О главных традициях, ее истории, запретах, а также о том, как будет праздноваться Пасха 2020 в условиях карантина читайте в материале OBOZREVATEL.