Зеленский поздравил украинских мусульман с Ураза-байрам: что несет в себе праздник

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман, проживающих в стране, с праздником Рамазан-байрам.

Он пожелал каждой мусульманской семье мира, здоровья и процветания. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Уважаемые соотечественники! Примите сердечные поздравления по случаю благословенного праздника Рамазан-байрам. Для миллионов мусульман это время высокого духовного роста, который открывает сердца для добрых поступков и благородных дел. Истинная забота о родных и близких, милосердии и взаимопонимании – общечеловеческие ценности, способствующие сохранению мира, гармонии и единства в обществе", – отметил глава государства.

Зеленский поздравил украинских мусульман с великим праздником

Что такое Рамазан-Байрам: традиции и как отмечают

Праздник разговения Рамазан-байрам, известен также как Ураза-байрам, – это одно из главных событий в исламском мире, которое начинают праздновать после захода в последний день поста Рамадан.

В этом году Ураза-байрам наступил 23 мая и продлится до вечера 24 мая. В этот день мусульмане могут позволить себе все, что было запрещено в светлое время суток в течение священного месяца.

Кроме того, Ураза-байрам – это один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста. Известно, что традиция празднования этого дня началась еще с 624 года, во времена пророка Мухаммеда.

В мечетях проходит праздничный утренний намаз. Верующие собираются на молитву заранее, надев лучший наряд. Во время встречи мусульмане обмениваются приветствиями "Ид Мубарак", желая так благословенного праздника.

Стоит отметить, что в этом году праздник отмечается с соблюдением правил карантина.

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В этот день также принято выплачивать закят-уль-фитр. Закят предполагается для бедняков, чтобы они могли радоваться наступлению праздника. В общем закят-уль-фитр считается обязательным, однако выплачивать его прежде всего нужно своим родственникам, если они в этом нуждаются. Если же закят будет выплачен чужому человеку, когда родным он более необходим, то не будет засчитан. Запрещается же давать закят родителям, детям или жене. Выплатить его надо до наступления праздничной молитвы, можно это сделать в ночь на Ураза-байрам.

Также на праздник стоит посетить близких родственников, больных и умерших. Собрать за столом близких и родных считается очень важным моментом. Продолжается Ураза-байрам три дня.

Ранее OBOZREVATEL публиковал поздравления по случаю Ураза-байрам, который в 2020 году празднуется в воскресенье, 24 мая.