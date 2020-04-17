Зеленский появится в студии "Свободы слова Савика Шустера": что обсудят
В пятницу, 17 апреля, в 21:00 в прямом эфире "Свободы слова Савика Шустера" появится президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с главами городов, представителями церквей и СБУ, а также журналистами он будет искать решение актуальных проблем и отвечать на самые острые вопросы.
Трансляцию политического ток-шоу можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Тема нового эфира – "Президент Владимир Зеленский в студии: что нас ждет завтра?"
Гости студии обсудят с президентом наиболее актуальные сегодня для страны вопросы:
Какие мероприятия планируются в Украине на Пасху?
Будет ли Украина продолжать карантин?
Что будет с экономикой страны после карантина?
На какую поддержку рассчитывать бизнесу и людям, оставшимся без работы?
Как среди чиновников СБУ мог оказаться шпион? Что он планировал осуществить на территории Украины? Кто был его куратором?
Гости студии:
Владимир Зеленский, Президент Украины;
Представители Украинской Православной Церкви, Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви;
Виталий Кличко, мэр Киева;
Андрей Садовый, мэр Львова;
Вадим Бойченко, мэр Мариуполя;
Игорь Смешко, глава СБУ (2003-2005);
Геннадий Москаль, генерал-лейтенант милиции, заместитель председателя СБУ (2007);
Валентин Наливайченко, глава СБУ (2006-2010; 2014-2015);
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издание "ГОРДОН";
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
Александр Мартыненко, генеральный директор "Интерфакс-Украина".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее глава УГКЦ заявил о беспрецедентных мерах на Пасху. Впервые, со времен подполья Украинской греко-католической церкви, богослужение и освящение куличей будет происходить за закрытыми дверями;
также в ПЦУ рассказали, каким образом верящие смогут приобщиться к празднованию Пасхи в условиях карантина;
кроме того, президент Зеленский призвал украинцев соблюдать карантин на Пасху из-за угрозы распространения коронавируса.