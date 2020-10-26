Зеленский потребовал от Минздрава достоверной статистики о победивших COVID-19

Мирослав Семенюк Общество 14:13, 26.10.2020 Обновлено: 14:24, 26.10.2020

Президент Украины Владимир Зеленский требует от Министерства здравоохранения достоверной статистики по тем, кто победил коронавирус (COVID-19).

Как сообщается на официальном сайте президента, об этом шла речь на традиционном селекторном совещании под председательством главы государства.

"На совещании Владимир Зеленский остро поставил вопрос о достоверности статистики заболевших и выздоровевших", – говорится в сообщении.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что не получает всех цифр в отношении тех, кто преодолел болезнь, поскольку многие люди переносят ее на самоизоляции.

Кроме того, ведомство еще весной внесло изменения, по которым выздоровление определяется по клиническим симптомам, а отрицательный тест на COVID-19 не требуется.

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