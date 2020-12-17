Зеленский поставил задачу получить первые партии вакцины от COVID-19 в начале 2021 года
Украина должна получить первые партии лицензированной вакцины от коронавируса (COVID-19) уже в начале 2021 года.
Как заявил президент Владимир Зеленский во время пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины", над этой задачей должны работать министерства иностранных дел и здравоохранения, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб.
"К сожалению, мы пока не входим в приоритетные 92 страны, которые должны получить вакцину в январе-феврале, но мы над этим очень сильно работаем, поэтому и вас прошу это делать", – сказал он.
Зеленский напомнил, что в Украине ежедневно от коронавируса умирают 200-250 человек.
"То, сколько людей нам удастся сохранить, напрямую зависит от вас", – обратился он к присутствующим дипломатам.
Отдельно президент обратился к послам Украины в Великобритании, США, Франции, Германии, Италии и к представителю в ЕС.
"Но это не значит, что всем другим послам надо расслабляться", – добавил Зеленский.
В мероприятии под председательством президента приняли участие послы, постоянные представители и генеральные консулы Украины за рубежом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первая партия бесплатной вакцины в рамках механизма COVAX должна поступить в Украину в конце первого или во втором квартале 2021 года. В то же время препараты, которые будут закупаться государством непосредственно у производителей, могут стать доступными уже в феврале.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пожилые люди, а также граждане, являющиеся медиками, педагогами, полицейскими или работниками социальных служб, получат бесплатную вакцину против коронавируса в первую очередь.
В целом же она должна быть бесплатной для всех украинцев, настоял министр.
Поверенная в делах США в Украине Кристина Квин пообещала, что приложит все усилия, чтобы Украина в кратчайшие сроки получила американскую вакцину.