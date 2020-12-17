Зеленский поставил задачу получить первые партии вакцины от COVID-19 в начале 2021 года

Украина должна получить первые партии лицензированной вакцины от коронавируса (COVID-19) уже в начале 2021 года.

Как заявил президент Владимир Зеленский во время пленарной сессии "Стратегические приоритеты внешней политики Украины", над этой задачей должны работать министерства иностранных дел и здравоохранения, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб.

"К сожалению, мы пока не входим в приоритетные 92 страны, которые должны получить вакцину в январе-феврале, но мы над этим очень сильно работаем, поэтому и вас прошу это делать", – сказал он.

Зеленский напомнил, что в Украине ежедневно от коронавируса умирают 200-250 человек.

"То, сколько людей нам удастся сохранить, напрямую зависит от вас", – обратился он к присутствующим дипломатам.

Отдельно президент обратился к послам Украины в Великобритании, США, Франции, Германии, Италии и к представителю в ЕС.

"Но это не значит, что всем другим послам надо расслабляться", – добавил Зеленский.

В мероприятии под председательством президента приняли участие послы, постоянные представители и генеральные консулы Украины за рубежом.

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