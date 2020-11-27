Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины гендиректору КБ "Южное"

Борис Бондарь Общество 16:25, 27.11.2020 Обновлено: 16:31, 27.11.2020

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины генеральному директору государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им М.К. Янгеля" Александру Дегтяреву, умершему от осложнений COVID-19.

Соответствующий указ выложили на сайте главы государства. Дегтярев занимал должность гендиректора КБ "Южное" с 2010 года, а работал там с 1975 года.

"За выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Дегтяреву Александру Викторовичу – генеральному директору государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля" (посмертно)", – сказано в указе президента.

Выдающегося 69-летнего аэрокосмического конструктора, академика Национальной академии наук не стало 24 ноября.

Александр Дегтярев
sobitie.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, от последствий коронавирусной болезни умер Александр Дегтярев – генеральный директор Конструкторского бюро "Южное", головного предприятия ракетно-космической отрасли Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область принял участие в церемонии прощания с генеральным директором конструкторского бюро "Южное" им. Янгеля Александром Дегтяревым, который умер от COVID-19.

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