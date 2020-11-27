Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины гендиректору КБ "Южное"

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины генеральному директору государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" им М.К. Янгеля" Александру Дегтяреву, умершему от осложнений COVID-19.

Соответствующий указ выложили на сайте главы государства. Дегтярев занимал должность гендиректора КБ "Южное" с 2010 года, а работал там с 1975 года.

"За выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники постановляю присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства Дегтяреву Александру Викторовичу – генеральному директору государственного предприятия "Конструкторское бюро "Южное" имени М. К. Янгеля" (посмертно)", – сказано в указе президента.

Выдающегося 69-летнего аэрокосмического конструктора, академика Национальной академии наук не стало 24 ноября.

Александр Дегтярев sobitie.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, от последствий коронавирусной болезни умер Александр Дегтярев – генеральный директор Конструкторского бюро "Южное", головного предприятия ракетно-космической отрасли Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Днепропетровскую область принял участие в церемонии прощания с генеральным директором конструкторского бюро "Южное" им. Янгеля Александром Дегтяревым, который умер от COVID-19.