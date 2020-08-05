Зеленский посмертно наградил убитых террористами медиков и воинов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом "За мужество" III степени военнослужащих, которые были подло расстреляны российскими оккупантами на Донбассе в конце июля, и еще двоих воинов, погибших весной.

Как сообщается на сайте главы государства, он подписал соответствующий указ №304/2020 "О награждении государственными наградами Украины". Согласно документу, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Указ Зеленского о награждении погибших Героев Скриншот страницы

"Имена Героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства", – подчеркнул Зеленский.

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