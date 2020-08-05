Зеленский посмертно наградил убитых террористами медиков и воинов ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом "За мужество" III степени военнослужащих, которые были подло расстреляны российскими оккупантами на Донбассе в конце июля, и еще двоих воинов, погибших весной.
Как сообщается на сайте главы государства, он подписал соответствующий указ №304/2020 "О награждении государственными наградами Украины". Согласно документу, за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, посмертно награждены старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.
"Имена Героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства", – подчеркнул Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июля в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве на Донбассе погиб лейтенант Дмитрий Красногрудь.
На эвакуацию погибшего под Горловкой разведчика отправилась группа в составе девяти военнослужащих, однако они попали в тройную засаду.
Враг начал обстрел и убил военного медика Николая Илина.
Сержант Ярослав Журавель получил тяжелое ранение и скончался через четыре дня, так и не дождавшись помощи.
Алексей Золин погиб в марте от пули вражеского снайпера. Он служил в 30 ОМБр ВСУ.
А воин 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго Игорь Вивчаренко погиб в апреле во время плановых учений в зоне ООС в Донецкой области. Его жизнь унес взрыв мины в 82-мм миномете.