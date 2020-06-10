Зеленский после штрафа опубликовал летнее селфи в маске

Кирилл Лютый Общество 19:47, 10.06.2020 Обновлено: 20:00, 10.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский после штрафа за нарушение карантина опубликовал селфи в защитной маске.

На страницах в соцсетях в среду, 10 июня, глава государства рассказал о визите в Чернигов.

"Говорят, Чернигов – город легенд. Действительно – мистический, красивый и невероятно привлекательный. Настоящий магнит для туристов!" – написал Зеленский.

Владимир Зеленский в Чернигове
Telegram-канал Зеленского

Также он опубликовал снимки с местными жителями, которые сделал во время прогулки по городу.

"Какие же гостеприимные и искренние улыбки! Спасибо, что поделились: и хорошим настроением, и проблемами. Все, что услышал, будем решать, а хорошего настроения много не бывает!" – добавил он.

Владимир Зеленский в Чернигове
Telegram-канал Зеленского
Владимир Зеленский в Чернигове
Telegram-канал Зеленского
Владимир Зеленский в Чернигове
Telegram-канал Зеленского
Владимир Зеленский в Чернигове
Telegram-канал Зеленского
Владимир Зеленский в Чернигове
Telegram-канал Зеленского
Владимир Зеленский в Чернигове
Telegram-канал Зеленского
Владимир Зеленский в Чернигове
Telegram-канал Зеленского

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский 3 июня во время визита в Хмельницкий посетил местное кафе. Вместе с ним за одним столиком внутри помещения были по меньшей мере еще пять человек. Позже Зеленский согласился оплатить штраф за нарушение карантинных правил в кафе Хмельницкого, где он в окружении чиновников пил кофе.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что посещение президентом Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина.

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