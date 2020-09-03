Зеленский поручил защитить врачей, которых заставляют скрывать заражение COVID-19

Главные врачи ряда медицинских учреждений в Украине заставляют персонал скрывать инфицирование COVID-19 на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц.

Об этом доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании, сообщила его пресс-служба. Глава государства призвал Минздрав защитить медиков.

"Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражения коронавирусом", – заявил Зеленский.

Он также поинтересовался обеспечением школьников средствами индивидуальной защиты, поскольку к нему поступает много информации об их недостаточном количестве в школах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что в областных центрах такие заведения полностью обеспечены всем необходимым для защиты против коронавирусной инфекции в соответствии с разработанным правительством алгоритмом для безопасного обучения в школах.

Президент настойчиво попросил принять во внимание информацию по защите детей по всей Украине, а не только в областных центрах.

По информации министр здравоохранения Украины Максима Степанова, на 31 августа коронавирусом в Украине заразился 11 261 медицинский работник. 84 медработника скончались, семьям 11 из них назначили страховые выплаты от государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада на внеочередном заседании 7 мая приняла законопроект, который усовершенствует страхование медиков от коронавируса COVID-19. Документ предусматривает, что медсотрудники, заболевшие COVID-19, приравниваются к участникам боевых действий и получают такие же выплаты.

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