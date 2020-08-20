Зеленский "поработал" почтальоном и доставил посылку в село на Херсонщине

Во время рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский доставил почтовую посылку жительнице села Садовое.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в Facebook. Также она опубликовала соответствующее видео.

На кадрах видно, как президент с сопровождением заходит во двор частного дома с небольшой посылкой в руках.

“Лекарства заказывали? Долго ждали? А цена?” – обратился президент к хозяйке дома. Женщина рассказала, что ждала посылку всего два дня, а цена препаратов меньше, чем а аптеке в райцентре. На прощанье она пожала президенту руку.

Таким образом глава государства проверил работу новой системы "Укрпочты", обеспечивающей доставку пенсий и лекарств на дом.

В Офисе президента сообщили, что Зеленский в селе Садовое пообщался с местными жителями.

"По мнению президента, украинские села требуют системного подхода и развития", – сказано в сообщении.

"Хотел бы поставить задачу правительству, чтобы они подготовили принципиальный государственный подход к селам и маленьким городкам. Реформа села... Когда должно быть все: лекарства, школа, рабочие места и все работающие органы. Я уже не говорю о том, что у людей просто нет Интернета. А какие услуги онлайн мы можем предлагать, если нет Интернета!?", – сказал Зеленский.

Президент Зеленский "поработал" почтальоном (Facebook Юлии Мендель)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине запустили новую услугу для "Укрпочты". Отныне автомобили передвижных отделений будут доставлять почту в самые отдаленные уголки страны.

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