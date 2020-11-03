Зеленский попросил у Красного Креста содействия в получении списков для обмена "всех на всех"

Президент Владимир Зеленский поблагодарил главу МККК Петера Маурера за визит в Украину и попросил его посодействовать в получении от боевиков "Л/ДНР" списков для ускорения обмена "всех на всех".

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Глава Украины также приветствовал желание Маурера посетить Донбасс по обе стороны линии разграничения.

"Чтобы почувствовать, что происходит на Донбассе, надо быть там. Важно, что вы понимаете – надо быть по обе стороны линии соприкосновения", – сказал он.

Зеленский отметил, что Красный Крест предоставляет нашей стране постоянную гуманитарную помощь. Особенно важной для нашего государства она стала после начала пандемии COVID-19, заявил президент.

Отдельно глава государства отметил помощь МККК в работе предприятия "Вода Донбасса", которое обеспечивает питьевой водой украинцев с обеих сторон линии разграничения.

Стороны подробно обсудили необходимость доступа Международного комитета Красного Креста к пленным на временно оккупированных территориях, что поможет идентифицировать незаконно удерживаемых лиц.

Зеленский поблагодарил МККК за координацию в предыдущих процессах взаимного освобождения пленных и попросил оказать содействие в получении списков людей от другой стороны для ускорения обмена по формуле "всех на всех". Маурер заверил, что эти вопросы являются приоритетными.

Глава МККК положительно оценил действия украинской стороны по обустройству удобных пунктов для пересечения контактной линии. В частности, восстановление разводного моста в Станице Луганской, обустройство КПВВ и планы открыть новые, такие же комфортные КПВВ в Счастье и Золотом.

Также стороны обсудили процесс разминирования в Донбассе. Маурер особо отметил, что Украина – одна из самых заминированных территорий мира.

Зеленский сообщил, что подготовка к началу разминирования 19 согласованных участков подробно обсуждена в рамках ТКГ, обговариваются технические детали.

Также глава МККК приветствовал принятие в Украине закона о пропавших без вести и заверил, что возглавляемая им организация предоставит всю необходимую поддержку для помощи в этом процессе.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что представители Украины в ТКГ занимаются вопросами освобождения из плена "Л/ДНР" только тех, кто воевал за Украину или удерживаемых за проукраинскую позицию.