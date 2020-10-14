Зеленский пообещал защитникам Украины использовать "исторический шанс"

Президент Владимир Зеленский в День защитника Украины поблагодарил военнослужащих, выразил уверенность, что оккупированные территории удастся вернуть и пообещал использовать "исторический шанс".

Вечером в среду, 14 октября, на страницах президента в социальных сетях было опубликовано сообщение, в котором Зеленский отметил, что Донбасс "сделал нас сильными и решительными".

"Уверенными в своих силах. Теми, кто имеет право на собственное место на глобальной шахматной доске. Большую цену мы заплатили за эту силу... Именно здесь [на Донбассе] чувствуешь, какой силы исторический вызов предстал перед страной с началом войны. И что мы этот вызов не просто приняли", – написал он.

Зеленский отметил, что военнослужащие седьмой год безупречно выполняют свой долг и заявил, что благодаря им у Украины есть "особое место в истории".

"Поэтому просто благодарю каждого защитнику и каждой защитницы нашего государства! То, что вы сделали, – бесценно. И страна именно с такими защитниками всегда будет иметь свой исторический шанс. Поверьте, мы его точно используем. Несмотря на сопротивление "старого мира", – заверил президент.

"Ваша сила дает нам возможность быть уверенными во время очень тяжелых переговоров. Ваша сила – это полная тишина по всей линии фронта. Ваша сила – залог того, что Украина вернет все свои временно оккупированные территории в семью. Иначе никак. Кровь героев – очень дорогая вещь в этом мире, чтобы мы не получили компенсации. Слава каждому из вас! Слава Украине!" – написал Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 14 октября посетил Центр морских операций в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. Он вручил военнослужащим подарки и поинтересовался условиями проживания военных.