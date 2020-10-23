Зеленский пообещал построить пять медгородков за 8 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать пять медицинских городков по всей стране.

Об этом глава государства рассказал во время рабочей поездки на Донетчину, передает пресс-служба ОПУ.

"У нас есть задача – сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем", – заявил гарант.

Президенту также показали план строительства областной многопрофильной больницы в Краматорске. Она должна стать флагманским медицинским проектом по созданию пяти медгородков по всей Украине.

Отмечается, что такое медучреждение сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 млн жителей Донетчины, Луганщины и Харьковщины.

В ОПУ указали, что стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд грн, общая смета – 8 млрд грн. Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года при наличии соответствующего финансирования. При этом Зеленский заверил, что финансирование будет обеспечено.

Добавим, что в Донецкой области в городе Славянск Зеленский посетил обновленный областной диагностический центр с консультативной поликлиникой. Общая стоимость строительства и закупки медоборудования составила свыше 330 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский пообещал украинским врачам зарплату в 25 тысяч гривен.