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Зеленский пообещал пострадавшим от наводнений новое жилье

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Общество
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Зеленский пообещал пострадавшим от наводнений новое жилье

Зеленский пообещал помочь пострадавшим от наводнений. Скриншот из эфира "Право на владу"

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал новое жилье и финансовую помощь пострадавшим от наводнений.

Об этом он сказал во время прямого включения в ток-шоу "Право на владу" вечером в четверг, 25 июня.

"Разрушено более 8 тысяч зданий людей, затоплено около 10 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли. Это их жизнь и возможность питания. Разрушены дороги, дамбы, несколько старых мостов. Сейчас восстановили все дороги государственного значения..." – рассказал Зеленский.

Президент заверил, что "нормальная жизнь в течение нескольких дней будет восстановлена".

"Правительству я поставил задачу, и оно выделило около 750 миллионов гривен на восстановление всего того, о чем я сказал... Некоторые здания нельзя вернуть, скажем так, к жизни, поэтому люди будут переселены. Будет обязательно еще финансовая помощь", – пообещал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин выделил около 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнения на западе Украины.

Напомним, что из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и не прекратились до сих пор, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье. Также три человека погибли.

УкраинаИвано-ФранковскНаводнение на западе Украины 2020 годаВладимир Зеленский
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