Президент Владимир Зеленский заявил, что правительство готовит новые экономические программы для преодоления кризиса в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

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Об этом он заявил в своем видеообращении, опубликованном 27 апреля на странице главы государства в Facebook.

Главное из обращения президента:

Минздрав получил около 500 тысяч ПЦР-тестов украинского производства.

В Украине планируется проводить не менее 10 тысяч ПЦР-тестов в сутки.

Правительство подготовило ипотечную программу под 10% и кредиты для малого бизнеса под низкий процент.

Правительство рассмотрит вопрос открытие продовольственных рынков.

В апреле цена на газ для населения снизилась на 15%.

Возобновляется эвакуация украинцев, которые находятся за границей.

Ситуация с пожарами в Житомирской области – контролируемая.

Глава государства приветствует снижение учетной ставки до 8%. Он уточнил, что это даст банкам возможность уменьшить ставки по кредитам для бизнеса и населения.

Зеленский добавил, что на этой неделе Кабинет министров и Национальный банк презентуют две важные программы: ипотека для населения со ставкой около 10% и кредиты малому бизнесу под низкий процент для выплаты зарплат сотрудникам.

Также он заявил о снижении цены на газ для населения, назвав ее самой низкой за последние четыре года.

"Есть и другие приятные новости. В апреле цена на газ для населения снизилась на 15% в сравнении с мартом и почти на 40% с января. Это самая низкая цена на газ для населения за последние четыре года", – подчеркнул президент.

Министерство здравоохранения уже получило около 500 тысяч ПЦР-тестов отечественного производства. "Мы начинаем новую неделю борьбы с коронавируса. Минздрав уже получил около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства, сегодня будет отгружено еще почти 200 000. По качеству и точности они соответствуют мировым стандартам", – заверил Зеленский.

Также в Украине будет проводиться не менее 10 тысяч ПЦР-тестов в сутки. "Мы усиливаем мощность наших лабораторий. Наша цель делать не менее 10 тысяч ПЦР-тестов в сутки", – отметил президент.

По словам главы государства, ожидается прибытие из Китая самолетов со средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием.

Возможность открытия рынков правительство рассмотрит на ближайшем заседании в среду, 29 апреля. "Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу", – сказал Зеленский.

Президент заявил о возобновлении эвакуации украинцев, которые находятся за границей. За ними будут направлены специальные рейсы. "Она будет проходить постепенно и контролировано в формате до четырех самолетов в сутки. Пассажиров, которые вернутся в Украину, разделят на две группы первая – большинство, у которых есть смартфоны и смогут пройти обязательную изоляцию у себя дома благодаря мобильному приложению "Дій вдома". Другая часть граждан, около 10%, у которых нет смартфонов, пройдут обсервацию в классическом формате в подготовленных государством локациях", – уточнил он.

Во вторник, 28 апреля, в рамках проекта Всеукраинская школа онлайн и UNICEF начнутся онлайн-уроки для детей с 1 по 4 класс.

Зеленский также заверил, что ситуация с пожарами в Житомирской области – контролируемая. В течение минувших суток было ликвидировано два очага пожаров. Сейчас идут активные работы на других очагах, к которым привлечено более 500 человек и 95 единиц техники. В Чернобыльской зоне отчуждения ликвидировано два очага, а угрозы распространения на других очагах сейчас нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский поручил правительству открыть рынки, работа которых была приостановлена из-за введенного карантина во время эпидемии COVID-19.