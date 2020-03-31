В Украине разработали механизмы дополнительного финансирования врачей, в частности, тех, кто вовлечен в уход за больными COVID-19.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сказано на сайте его пресс-службы. По словам президента надбавки для тех, кто задействован в лечение коронавируса составят до 300%. Кроме того, 200% дополнительного финансирования получать другие врачи.

"Поскольку большинство украинских больниц заключили договора с Национальной службой здоровья Украины, то они получат оттуда полное финансирование. К тому же, мы разработали механизмы дополнительного финансирования врачей – до 300% тем, кто задействован в лечении коронавируса, и до 200% – другим. Врачи сейчас на передовой. Они борются за жизнь украинцев", – подчеркнул президент.

Зеленский пообещал надбавки медикам в 300%

Как сообщал OBOZREVATEL, глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий заявил, что врачам, задействованным в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, будут выплачивать повышенную зарплату – до 200%.

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