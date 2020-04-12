Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что из бюджета страны будет выделен минимум миллион долларов на вакцину от коронавируса.
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Конечно, это произойдет только в случае, если исследования покажут положительные результаты. Об этом в интервью LB.ua заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Он отметил, что не владеет информацией о том, из какого фонда будут выделяться средства. В то же время подчеркнул, что от отечественных ученых уже было несколько заявлений о создании вакцины.
"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что, если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", – сказал Ляшко.
По его словам, он очень надеется на то, что все же вскоре в мире изобретут вакцину или по крайней мере препараты для лечения коронавируса COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса проводятся "с невероятной скоростью".