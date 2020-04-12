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12 апреля • обновлено в 15:16
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Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от коронавируса

10.1т
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что из бюджета страны будет выделен минимум миллион гривен на вакцину от коронавируса.

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Конечно, это произойдет только в случае, если исследования покажут положительные результаты. Об этом в интервью LB.ua заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, что не владеет информацией о том, из какого фонда будут выделяться средства. В то же время подчеркнул, что от отечественных ученых уже было несколько заявлений о создании вакцины.

Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от COVID-19

Зеленский пообещал миллион долларов за вакцину от COVID-19

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам и пообещал, что, если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", – сказал Ляшко.

По его словам, он очень надеется на то, что все же вскоре в мире изобретут вакцину или по крайней мере препараты для лечения коронавируса COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что исследования по разработке вакцин и способов лечения коронавируса проводятся "с невероятной скоростью".

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Исследование ученых
Персоны
Владимир Зеленский Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
бюджет
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Комментарии
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Korn Val
Korn Val
если из бюджета, маловато что то. и если из занычек квартала, тоже маловато
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Да кто это может сделать здесь, в лабораториях одни ртутные градусники.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Уже дня два не писали что делает Путен. Укpoинские CMИ от нас что то скрывают? Что с ним? Где он? В чем одет? Есть ли у него на лице стpaх? Подметили ли в выражении его лица очередную подмену на двoйника?
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