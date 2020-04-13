Зеленский пообещал $1 млн за вакцину от COVID-19, но этого мало – академик

Одного миллиона долларов от президента Украины Владимира Зеленского будет недостаточно, чтобы разработать вакцину от коронавируса COVID-19.

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Однако такая сумма может стать мотивацией в качестве личной премии. Об этом для Телеграм-канала PavlovskyNews сообщил президент Национальной академии медицинских наук Виталий Цымбалюк.

Владимир Зеленский

"Я думаю он (Зеленский – Ред.) прав, если есть такие возможности, как премия человеку, то много желающих захотят этим заниматься. Я позитивно отношусь к тому, что Украина хочет создать вакцину, которую еще никто не сделал, потому что есть ряд сложностей с этим вирусом, непростой вирус. Я не буду называть цифру, но она в разы больше. Нужна современная лаборатория, чтобы работать с небезопасным возбудителем, с большой защитой. Вирус нужно будет лишить агрессивности. Работают уже в штатах, в Китае, Россия работает, Турция", – пояснил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что из бюджета страны будет выделен минимум миллион долларов на вакцину от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на утро 13 апреля, в Украине коронавирусом COVID-19 заразились 3102 человек.