Зеленский получил черный пояс по карате

Президент Владимир Зеленский посетил тренировку юных каратистов в Кропивницком на Кировоградщине и получил от них именной черный пояс.

Это произошло во время его рабочей поездки в регион 27 августа. Глава государства, в частности, побывал в Областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва-2, информирует пресс-служба ОПУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что президента там встретила спортсменка Арианна Мурженко, попавшая в Книгу рекордов Украины как самая молодая украинка, которая стала чемпионкой мира по традиционному каратэ в программе ката. В прошлом году, когда она получила эту награду, ей было всего чуть более 9-ти лет.

Юные каратисты подарили Зеленскому черный пояс (president.gov.ua)

Зеленский понаблюдал за тем, как проходят тренировки детей в секции каратэ. А после завершения занятия воспитанники школы подарили ему диплом почетного первого дана (степени мастера), именной черный пояс с вышитой его фамилией на японском языке и названием вида спорта – традиционное каратэ.

Зеленский посетил школу в Кропивницком, где обучают каратэ (president.gov.ua)

В ОПУ добавили, что в настоящее время в учреждении продолжается реконструкция в рамках программы "Велике будівництво". В школе занимается около 600 воспитанников в пяти видах спорта: легкая атлетика, футбол, бокс, бейсбол, софтбол. Там работает 31 тренер-преподаватель, четыре из которых являются заслуженными тренерами Украины. В среднем ежегодно в состав национальных сборных команд Украины входят до 60 учеников школы.

Зеленский понаблюдал за тем, как проходят тренировки детей в секции каратэ (president.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, во время рабочей поездки в Днепр президент Владимир Зеленский побывал в McDonald's. Президент зашел в заведение в маске и во время общения с персоналом также находился в ней.