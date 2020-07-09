Зеленский показал селфи из Луцка с деньгами

Общество 14:03, 9.07.2020 Обновлено: 14:07, 9.07.2020

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область сделал селфи на фоне въездной башни Луцкого замка.

Фото он опубликовал в своем Facebook. На снимке президент держит в руке 200-гривневую купюру, на обратной стороне которой изображен Луцкий замок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Всегда мечтал сравнить рисунок с реальностью", – написал он.

Зеленский добавил, что в замке почувствовал дух истории и волынских легенд.

Facebook Владимира Зеленского
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский связывает все трудности, возникшие в стране в 2020 году, с тем, что этот год високосный.

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