Зеленский показал мастер-класс, как правильно носить маски. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры во время эпидемии коронавируса, в частности носить защитные маски.

В своем обращении, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента 4 декабря, глава государства показал, как не нужно этого делать (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Народ, носите маски. Очень прошу уже миллион раз. Носите их правильно, как нормальные люди", – сказал Зеленский.

Также президент призвал граждан пользоваться дезинфекторами, избегать массовых скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию, укреплять иммунитет и оставаться дома, если есть какие-либо симптомы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский исключил локдаун из-за эпидемии коронавируса в Украине в декабре 2020 года. При этом глава государства считает, что вероятность более жесткого карантина в январе 2021 года является высокой, однако он "будет не таким страшным, как его кое-кто рисует".

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пообещал обнародовать полный перечень возможных ограничений во время жесткого карантина на заседании Кабинета министров 9 декабря.