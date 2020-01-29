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29 января • обновлено в 18:56
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Победил рейдеров, помог режиссеру: Зеленский записал новый видеоролик

1.7т
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Президент Украины Владимир Зеленский показал, как работает Офис противодействия рейдерству.

В Facebook он рассказал историю Юрия Ляшенко, у которого рейдеры захватили жилье. Мужчина обратился к президенту в конце минувшего года и рассказал, что в 2009 году ему помешали получить наследство от умершей родственницы, когда он обратился в государственные органы.

"Недвижимость захватили посторонние лица. Несмотря на победу потерпевшего в судебных процессах, нотариус отказался выполнять решение Верховного Суда. Впоследствии Юрий Ляшенко узнал, что квартиры перерегистрированы на третьих лиц", – сказано в сообщении.

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Зеленский показал, как работает Офис противодействия рейдерству

Зеленский показал, как работает Офис противодействия рейдерству

скриншот

"Выслушав кинорежиссера, я в сопровождении его адвокатов отправился в Офиса противодействия рейдерству, где Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации в срочном порядке приняла решение отменить незаконную регистрацию, а министр юстиции Денис Малюська подписал соответствующий приказ.

После того, как все необходимые документы были получены, лица, которые незаконно занимали квартиру кинорежиссера, покинули ее 30 декабря 2019 года. Юрий Ляшенко вернулся в свой дом", – рассказал президент.

Зеленский показал, как работает Офис противодействия рейдерству

Зеленский показал, как работает Офис противодействия рейдерству

скриншот

Зеленский добавил, что Офис противодействия рейдерству расположен в Киеве на ул. Сверстюка, 15. Граждане, которые столкнулись с фактами рейдерства, могут обращаться по номеру: (044) 237-09-96.

Зеленский показал, как работает Офис противодействия рейдерству

Зеленский показал, как работает Офис противодействия рейдерству

скриншот

Как писал OBOZREVATEL, согласно с новым соцопросом, 60,1% украинцев считают, что президент Владимир Зеленский является главным двигателем реформ в Украине.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Рейдерство
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Иванович Василий
Иванович Василий
"нотариус отказался выполнять решение Верховного Суда" - это не обычная жалоба, это реальный беспредел. Мне однажды один нач-отдела кадров типа такого говорил: мало ли, мол, там каких законов принято (показываю ему правило по закону), мне, пока мой начальник не скажет - и не мечтай, мол, даже. Так что - очень даже знакомо, хоть и по другому поводу.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Мордой торговать совсем не то же самое, что и нацию объединить. Да, Зеленский? Шёл бы ты и дальше в варьете ногами дрыгать после того, как народ оскорбил своей "какаяразницей"
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Чан Джеки
Чан Джеки
да за.бешси ты бегать зе за каждой жалобой.а ето ты здесь пиаришси.
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