Зеленский покатался с журналистами на велосипедах. Фото
В субботу, 6 июня, президент Владимир Зеленский по случаю Дня журналистики встретился с представителями ряда украинских СМИ в неформальной обстановке.
Как сообщает ТСН, встреча прошла в президентской резиденции Залесье в Киевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Президент сменил рубашку и костюм на футболку и спортивки, а вместо автомобиля пересел на велосипед", – пишет издание.
Журналисты также имели возможность покататься на велосипедах.
Среди них, в частности, был замечен ведущий "Свободы слова" Савик Шустер.
Напомним, год назад Зеленский в Залесье проводил похожую закрытую встречу с журналистами в режиме офрекордс.
Как сообщал OBOZREVATEL, специальный корреспондент "Украинской правды" Евгений Руденко утверждает, что редакция не имела злого умысла, публикуя вызвавшее резонанс фото президента в Хмельницком.