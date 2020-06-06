Зеленский покатался с журналистами на велосипедах. Фото

В субботу, 6 июня, президент Владимир Зеленский по случаю Дня журналистики встретился с представителями ряда украинских СМИ в неформальной обстановке.

Как сообщает ТСН, встреча прошла в президентской резиденции Залесье в Киевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский на велосипеде

"Президент сменил рубашку и костюм на футболку и спортивки, а вместо автомобиля пересел на велосипед", – пишет издание.

Журналисты также имели возможность покататься на велосипедах.

Среди них, в частности, был замечен ведущий "Свободы слова" Савик Шустер.

Напомним, год назад Зеленский в Залесье проводил похожую закрытую встречу с журналистами в режиме офрекордс.

ТСН

ТСН

"Новое время"

"Новое время"

"Новое время"

Как сообщал OBOZREVATEL, специальный корреспондент "Украинской правды" Евгений Руденко утверждает, что редакция не имела злого умысла, публикуя вызвавшее резонанс фото президента в Хмельницком.

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