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6 июня • обновлено в 15:34
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Зеленский покатался с журналистами на велосипедах. Фото

1.2т
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В субботу, 6 июня, президент Владимир Зеленский по случаю Дня журналистики встретился с представителями ряда украинских СМИ в неформальной обстановке.

Как сообщает ТСН, встреча прошла в президентской резиденции Залесье в Киевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский на велосипеде

Владимир Зеленский на велосипеде

"Президент сменил рубашку и костюм на футболку и спортивки, а вместо автомобиля пересел на велосипед", – пишет издание.

Журналисты также имели возможность покататься на велосипедах.

Среди них, в частности, был замечен ведущий "Свободы слова" Савик Шустер.

Напомним, год назад Зеленский в Залесье проводил похожую закрытую встречу с журналистами в режиме офрекордс.

Зеленский покатался с журналистами на велосипедах

ТСН

Зеленский покатался с журналистами на велосипедах

ТСН

Зеленский покатался с журналистами на велосипедах

"Новое время"

Зеленский покатался с журналистами на велосипедах

"Новое время"

Зеленский покатался с журналистами на велосипедах

"Новое время"

Как сообщал OBOZREVATEL, специальный корреспондент "Украинской правды" Евгений Руденко утверждает, что редакция не имела злого умысла, публикуя вызвавшее резонанс фото президента в Хмельницком.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
СМИ президент
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