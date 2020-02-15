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15 февраля • обновлено в 12:30
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Зеленский похвастался "близким" фото с Цукербергом

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом.

Снимок был сделан в Мюнхене (Германия), где открылась Международная конференция по безопасности. Кадр появился на официальных страницах главы государства в Telegram и Instagram.

"Сближает мир. Делаем это вместе! Bringing the world closer. Doing it together!" – написал Зеленский.

Зеленский похвастался "близким" фото с Цукербергом

Зеленский похвастался "близким" фото с Цукербергом

Telegram/Владимир Зеленский

В сети начали активно комментировать фото. Некоторые из пользователей возмутился, а остальные были приятно поражены.

"Селфи это не работа! Пока вы вместе делаете нас беднее", "Лучший президент Украины! Надеюсь, вы сможете привести Украину в порядок", "Я так вами разочарована! А такие были надежды...", "Забавно, что бюджет Марка больше, чем бюджет Украины", "Круто, господин Зеленский", – написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, похожее фото тоже из Мюнхена с Цукербергом опубликовал и мэр Киева Виталий Кличко.

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Автор
Яра Дорош
Персоны
Марк Цукерберг Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Марк ещё от Кличко не отошел а тут зеленский ещё)))))
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1
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А сегодня Зе будет речь толкать в Мюнхене. Его окружение обещал, что эта речь "затмит выступление Путина в 2007"! Я смеялась до слез
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Клич, Зе... Бедный Цукерберг стоит и думает "Кто все эти люди?"
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