Зеленский похвастался "близким" фото с Цукербергом

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом.

Снимок был сделан в Мюнхене (Германия), где открылась Международная конференция по безопасности. Кадр появился на официальных страницах главы государства в Telegram и Instagram.

"Сближает мир. Делаем это вместе! Bringing the world closer. Doing it together!" – написал Зеленский.

В сети начали активно комментировать фото. Некоторые из пользователей возмутился, а остальные были приятно поражены.

"Селфи это не работа! Пока вы вместе делаете нас беднее", "Лучший президент Украины! Надеюсь, вы сможете привести Украину в порядок", "Я так вами разочарована! А такие были надежды...", "Забавно, что бюджет Марка больше, чем бюджет Украины", "Круто, господин Зеленский", – написали они.

Как сообщал OBOZREVATEL, похожее фото тоже из Мюнхена с Цукербергом опубликовал и мэр Киева Виталий Кличко.

