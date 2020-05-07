Отмена штрафных баллов для водителей: Зеленский поставил точку

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет начисление штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, проект №2809 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов" 7 мая возвращен с подписью главы государства.

В документе отмечается, что из Кодекса Украины об административных правонарушениях исключена норма о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, которые налагаются на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

До этого каждому водителю, который получал права, ежегодно начисляли 150 баллов, которые списывались за нарушение ПДД. После того, как лимит исчерпывался, водитель должен был оплачивать штрафы деньгами.

Теперь штрафы нужно будет оплачивать исключительно в денежном виде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 24 апреля поддержала в целом законопроект №2809 об отмене штрафных баллов за нарушения правил дорожного движения. Его поддержали 302 нардепа.

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