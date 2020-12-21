Зеленский подписал закон о срочной регистрации в Украине вакцины от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий срочную регистрацию в стране вакцины от коронавируса (COVID-19).

Как сообщает УНИАН, об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, документ разрешает немедленную регистрацию вакцин, которые прошли сертификацию в странах с жесткой регуляторной политикой.

Радуцкий отметил, что к таким странам обязательно присоединится Индия, не как изобретатель вакцин, а как производитель, так как там будет производиться, в частности, вакцина компаний Pfizer и BioNTech.

"На обычных мощностях столько вакцины, сколько требует мир, выработать невозможно. По формуле ВОЗ, нужно 3,5 млрд доз всему миру", – добавил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект, который сокращает сроки утверждения и проведения государственной регистрации вакцин от COVID-19. За него депутаты отдали 270 голосов.

Согласно документу, утверждение протоколов клинических испытаний лекарственных средств для лечения коронавируса осуществляется в срок до пяти календарных дней.

Когда же вакцина появится в Украине и как будет происходить процесс защиты населения от COVID-19 – читайте в материале OBOZREVATEL.