Зеленский подписал указы о пожизненных стипендиях. Список награжденных

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пожизненные стипендии участникам Второй мировой войны и тем, кто подвергся преследованиям за правозащитную деятельность.

Об этом сказано в указах главы государства № 291 и № 292, которые были опубликованы на сайте ОП в пятницу, 24 июля.

Указы Зеленского вступают в силу со дня их опубликования.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что Вторая мировая война до сих пор порождает много споров в обществе и подчеркнул, что "наш долг – превратить Украину в мирную и счастливую страну для каждого украинца".