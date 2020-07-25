Зеленский подписал указы о пожизненных стипендиях. Список награжденных
Владимир Зеленский. Источник фото - сайт президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пожизненные стипендии участникам Второй мировой войны и тем, кто подвергся преследованиям за правозащитную деятельность.
Об этом сказано в указах главы государства № 291 и № 292, которые были опубликованы на сайте ОП в пятницу, 24 июля.
Указы Зеленского вступают в силу со дня их опубликования.
Зеленский подписал указы о пожизненных стипендиях. Список награжденных
Зеленский подписал указы о пожизненных стипендиях. Список награжденных
Зеленский подписал указы о пожизненных стипендиях. Список награжденных
Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что Вторая мировая война до сих пор порождает много споров в обществе и подчеркнул, что "наш долг – превратить Украину в мирную и счастливую страну для каждого украинца".