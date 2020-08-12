Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости: обнародована программа

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщается на сайте главы государства. В документе №318/2020 предусмотрена программа празднования.

Согласно указу, Кабмин должен разработать и обеспечить реализацию мероприятий по празднованию годовщины Независимости в соответствии с требованиями по предотвращению распространения коронавируса.

В частности, 23 августа 2020 года, в День Государственного флага Украины, в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины, воинских частях должны быть проведены официальные церемонии торжественного поднятия Государственного флага.

24 августа в Киеве и других населенных пунктах предусмотрено проведение торжеств с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, участников АТО/ООС и общественности.

Также в этот день планируется проведение тематических культурно-художественных, медийных, выставочных и других мероприятий.

Кроме того, правительство должно организовать церемонии вручения государственных наград, поощрительных отличий людям, которые внесли значительный вклад в получение независимости Украины, защиту ее суверенитета и территориальной целостности.

"Кабмин поддержать инициативы общественности, направленные на укрепление национального единства, развитие государства, популяризацию национальных традиций и государственных символов Украины, утверждения положительного имиджа нашего государства в мире. Министерство иностранных дел должно обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины при участии представителей украинской общественности за рубежом мероприятий по празднованию Дня Государственного флага и Дня Независимости Украины", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько выходных будет в Украине во время празднования Дня независимости.