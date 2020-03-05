Зеленский подарил украинцу в Новых Санжарах президентские часы: названа цена

Президент Украины Владимир Зеленский вручил президентские часы одному из украинцев, который сегодня покинул санаторий в Новых Санжарах, где находился на карантине после эвакуации из Китая.

Соответствующий подарок глава государства, в частности, презентовал ко дню рождения киевлянину Евгению. При этом в сети уже начали подсчитывать, сколько стоит такой аксессуар, пишет Telegram-канал PavlovskyNEWS (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Украинца Евгения сегодня ожидало сразу два приятных момента: окончание обсервации и встреча с президентом, который по случаю дня рождения вручил ему часы", – говорится в сообщении.

Зеленский подарил украинцу президентские часы Скриншот из відео

Так, речь идет об украинской марке часов Kleynod, модели ref k 109-611. Такой аксессуар можно спокойно приобрести в отечественных интернет-магазинах, хотя предложений не так и много.

Зеленский подарил украинцу президентские часы Скриншот из відео

Отмечается, что на сайте производителя часы стоят 4230 гривен. При этом в интернете можно приобрести похожую модель с государственной символикой – она обойдется в 3570 гривен.

Зеленский подарил украинцу президентские часы Telegram-канал PavlovskyNEWS

Часы Kleynod, модель ref k 109-611 Telegram-канал PavlovskyNEWS

Часы Kleynod, модель ref k 109-611 Telegram-канал PavlovskyNEWS

Смотреть на видео с 06:45

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский подарил желанный телефон девочке из Северодонецка (Луганская область), которая отправила письмо на адрес ОП с поздравлением с Новым годом и Рождеством, а также с просьбой о небольшом подарке.

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