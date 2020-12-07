Зеленский поблагодарил Литву за помощь в решении вопроса с вакциной против COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря провел телефонный разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой. В частности, он поблагодарил его за помощь в процессе предоставления вакцины против COVID-19 для Украины.

Как сообщается на сайте Офиса президента, главы государств также обсудили ситуацию с распространением и предотвращением коронавирусной инфекции. Они оделились информацией о влиянии карантинных мер на экономику и эпидемическую ситуацию в обеих странах.

Зеленский поблагодарил Науседу за то, что Литва поднимает в ЕС вопрос о предоставлении вакцины против COVID-19 странам – членам Восточного партнерства.

Он также ознакомил собеседника с шагами, которые осуществляет наше государство ради мира на Донбассе и реализации договоренностей Парижского саммита "Нормандской четверки".

Главы государств обсудили возможность проведения конференции по реформам в Вильнюсе, перенесенной из-за пандемии на следующий год.

Также Зеленский пригласил Науседу с женой посетить с официальным визитом Киев.

Первые партии антикоронавирусной вакцины Украина может получить уже в середине или в конце января. Сейчас государство ведет работу для решения этого вопроса в двух направлениях – в рамках механизма COVAX и через прямую закупку препаратов за средства госбюджета.

О том, что препарат в рамках механизма COVAX появится в Украине в первом квартале 2021, говорил и министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, прививки за бюджетные средства получат 20 млн граждан.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, на выборах в сейм Литвы победила политическая сила "Союз Отечества – Литовские христианские демократы" (TS-LKD). Ее членом является друг Украины – експремьер Литвы Андрюс Кубилюс.